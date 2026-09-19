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Трамп запретил CNN и Politico доступ в Белый дом

Трамп запретил CNN и Politico доступ в Белый дом

Президент США Дональд Трамп объявил о введении ограничений для ряда крупных американских средств массовой информации, запретив представителям телеканала CNN, издания Politico и телеканала MSNOW доступ в Белый дом.

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