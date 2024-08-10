В Бундестаге ФРГ осудили экспорт оружия на €5,6 миллиарда в 2024 году

Правительство ФРГ за первое полугодие 2024 года согласовали экспортные поставки оружия на общую сумму €5,6 миллиарда, сообщило 10 августа агентство DPA со ссылкой на депутата немецкого парламента Севим Дагделен из партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW).