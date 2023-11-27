В ООН заявили, что Украина заминирована серьезнее, чем Афганистан и Сомали

Масштабы минирования на Украине значительно серьезнее, чем это было в Афганистане и Сомали. С таким утверждением выступил управляющий программой ООН по разминированию на Украине Пол Хеслоп, пишет газета The Times.
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