В Смоленской области почтили память командира поискового отряда «Гвардия» Михаила Леонова

Участники осенней Вахты Памяти посетили могилу легендарного командира, который ушел из жизни 23 сентября 2025 года после продолжительной болезни.
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