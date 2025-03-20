Украине предрекли прекращение существования

От Украины мало что останется после того, как с ней разберутся США, Европейский союз (ЕС) и Россия. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети Х.
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