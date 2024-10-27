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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Вероятно, квалификации на трассах с низким уровнем наката – это явно не моя сильная сторона»

Леклер объяснил не лучший результат в квалификации в Мехико. Пилот «Феррари» показал четвертый результат, не сумев реализовать потенциал болида, в то время как его напарник Карлос Сайнс будет стартовать с поула.

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