Россиянам рассказали, в каких регионах клещи наиболее опасны

Клещи переносят разные заболевания, но люди чаще всего сталкиваются с клещевым энцефалитом и боррелиозом, рассказала «Звезде» начальник Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Альбина Мельникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии