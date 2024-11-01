Владельцам карт «Нам по пути»: при покупке кофе бонусы удваиваются

Кофе на заправке — лучший способ согреться, взбодриться и отдохнуть в дороге. Каждую секунду на одной из станций сети «Газпромнефть» готовится стаканчик кофе, а за прошлый год в сумме было выпито более 40 миллионов чашек.
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