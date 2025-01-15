Армян напугал его поток сознания и нелепые решения.Страхи сограждан озвучил заместитель руководителя Армянского национального конгресса Левон Зурабян.
Пашинян мог сойти с ума
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Игорь Васиков
Чипушинян тащит Армению в кровавую бездну.
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16 час.
Балу -
Давно пора строить отношения и с ними, и с абхазами, и с айзерами на совсем иных условиях... А то они сосут из России, как не в себя, а в ответ России достаются только плевки да щипки... И ещё и кривятся, что Россия мало им даёт... А что эти черножопые мрази дали в ответ России?... Сотни - если не тысячи - преступлений на территории России, откровенно опасное для жизни и здоровья граждан производство продуктов питания, оккупация российских рынков и ещё много чего... Может хватить уже российским властям в угоду инородцам гнобить свой народ?
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16 час.
Евгения Болотова
Мир постепенно сходит с ума. Все хотят иметь всё и за счёт кого-то. А этот "кого-то" хочет иметь всё за счёт всех.. Иметь всё невозможно. А если к этому стремиться, то постепенно ты сходишь с ума теряя человеческий облик.
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8 час.
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