Пашинян мог сойти с ума

Балу -

Давно пора строить отношения и с ними, и с абхазами, и с айзерами на совсем иных условиях... А то они сосут из России, как не в себя, а в ответ России достаются только плевки да щипки... И ещё и кривятся, что Россия мало им даёт... А что эти черножопые мрази дали в ответ России?... Сотни - если не тысячи - преступлений на территории России, откровенно опасное для жизни и здоровья граждан производство продуктов питания, оккупация российских рынков и ещё много чего... Может хватить уже российским властям в угоду инородцам гнобить свой народ?