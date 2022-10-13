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Виктор Франкл: в чем смысл нашей жизни и зачем в ней страдания

Виктор Франкл: в чем смысл нашей жизни и зачем в ней страдания

Уникальное свидетельство бывшего узника концлагеря, знаменитого психиатра, прежде не издававшееся на русском Однажды человек, чью жизнь удалось спасти после попытки самоубийства, рассказал мне, как он собирался уехать за город, чтобы там пустить себе пулю в голову, но поскольку было уже поздно и трамвая он не дождался, то понял, что придется взять такси, и тут ему подумалось, что тратить деньги на такси — расточительство, и он невольно усмехнулся, оттого что и перед смертью озабочен подобными соображениями.

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