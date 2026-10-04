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Царьград

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Марс может стать подходящим местом для будущих экспедиций землян

Марс может стать подходящим местом для будущих экспедиций землян

Ученый Владимир Сурдин заявил, что разломы на Марсе глубиной до 10 км могут служить защитой от радиации для будущих земных экспедиций.

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