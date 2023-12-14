«Словно растворился в народном…». К 95-летию Леонида Броневого

Прищурится папаша Мюллер, остро прищурится, проникая в мозг собеседника; а в другой момент покажет, как добродушный смех переходит во вполне дьявольский оскал… Не многим выпадает честь – стать персонажем народных.
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