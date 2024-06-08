Певица Пелагея устроила скандал на ПМЭФ

Пелагея разозлилась на организаторов ПМЭФ, подписавших ее фамилией Телегина Больше новостей в сюжете: ПМЭФ-2024 Перед дискуссией «Глобальный vs локальный: как продвигать креативный продукт, основанный на собственной идентичности» со звездой произошел конфуз.
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