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Разведчик в одиночку вступил в перестрелку с подразделением ВСУ

За точность огня нашей беспилотной авиации и артиллерии, в том числе, отвечают разведчики. Бойцы подразделений спецназначения отслеживают перемещения техники противника на передовой и по связи сообщают координаты позиций для нанесения ударов.

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