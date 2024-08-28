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Пентагон: США не планируют переговоры с РФ по космосу

Пентагон: США не планируют переговоры с РФ по космосу

Представитель Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки Стивен Уайтинг проинформировал о том, собираются ли власти державы связываться с Российской Федерацией ради того, чтобы начать диалог об обеспечении безопасной деятельности в космосе.

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