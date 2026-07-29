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В Германии рассказали об изменении отношения к России

В Германии рассказали об изменении отношения к России

Немцы все чаще начинают отказываться от восприятия России как врага, а отношение к стране постепенно меняется в более положительную сторону, заявила в интервью ТАСС немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел, получившая гражданство РФ.

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