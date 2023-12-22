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В Пензе вручили награды медикам-участникам СВО

21 декабря в «Доме офицеров» прошло торжественное мероприятие под названием «Славим отважных!», посвященное медикам из Пензы, участвовавшим в специальной военной операции, а также коллективам, активно предоставляющим гуманитарную помощь бойцам и жителям новых территорий.

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