В Пензе вручили награды медикам-участникам СВО

21 декабря в «Доме офицеров» прошло торжественное мероприятие под названием «Славим отважных!», посвященное медикам из Пензы, участвовавшим в специальной военной операции, а также коллективам, активно предоставляющим гуманитарную помощь бойцам и жителям новых территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии