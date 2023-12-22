В Пензе вручили награды медикам-участникам СВО

21 декабря в «Доме офицеров» прошло торжественное мероприятие под названием «Славим отважных!», посвященное медикам из Пензы, участвовавшим в специальной военной операции, а также коллективам, активно предоставляющим гуманитарную помощь бойцам и жителям новых территорий.