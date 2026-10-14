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Jon Ossoff Makes a Promise Clinton and Obama Also Made

Just minutes into last night’s debate, Sen. Jon Ossoff (D-GA) faced a question that was almost certainly inevitable: Would he promise to serve his full six-year Senate term if re-elected? Ossoff didn’t flinch: “Yes, I will.

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