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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олисе переходит в «Баварию» за 45+5 млн фунтов. Мюнхенцы активировали сумму отступных за игрока «Кристал Пэлас»

Мюнхенский клуб проинформировал английскую команду об активации пункта о сумме отступных за 22-летнего футболиста.

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