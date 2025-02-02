Ядерный взрыв под Полтавой? Украина могла испытать секретное оружие

Полтавская аномалия: сейсмологи зафиксировали подземные толчки, похожие на ядерный взрыв 1 февраля в Полтавской области произошло аномальное землетрясение, которое вызвало бурные обсуждения среди экспертов и местных жителей.
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