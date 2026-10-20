Отношения России и США испорчены на десятилетия вперёд из-за «адских санкций», заявил Медведев. По словам зампреда совбеза РФ, закон об «адских санкциях» против РФ является актом системной русофобии, в условиях которого, вероятно, будет жить несколько поколений.
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