«Бесит безвкусица»: как сказать близкому человеку, что он плохо одевается

Как тактично сказать человеку, что он плохо одевается? Мой муж такой проблемой не терзается. Говорит прямо: «Зачем ты надела эти стремные бесформенные джинсы?!», «В этой футболке только по даче ходить!» Ему нужно, чтобы все обтягивало, а мне нравится свободная одежда.