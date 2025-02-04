«Бесит безвкусица»: как сказать близкому человеку, что он плохо одевается

Как тактично сказать человеку, что он плохо одевается? Мой муж такой проблемой не терзается. Говорит прямо: «Зачем ты надела эти стремные бесформенные джинсы?!», «В этой футболке только по даче ходить!» Ему нужно, чтобы все обтягивало, а мне нравится свободная одежда.
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