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Что произошло с Ткачуком после задержания в Пулково за наркотики: стала известна судьба звезды сериала «Перевал Дятлова»

Что произошло с Ткачуком после задержания в Пулково за наркотики: стала известна судьба звезды сериала «Перевал Дятлова»

Что произошло с Ткачуком после задержания в Пулково за наркотики: стала известна судьба звезды сериала «Перевал Дятлова» Евгения КомароваВ аэропорту Пулково 15 сентября было осуществлено задержание Евгения Ткачука.

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