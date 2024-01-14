Татьяна Тарасова: «Петросян сама становится лидером женского катания. Ее готовят так же, как и Валиеву и других девочек»

— У вас нет ощущения, что Аделию Петросян готовят к статусу лидера в команде Тутберидзе на случай, если Камилу Валиеву дисквалифицируют? — Не раздумываю о дисквалификации Камилы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Ура! Поздравляю, будьте всегда!» Ягудин поздравил Тарасову с 77-летием
- Чемпионат Испании. «Кадис» примет «Бетис», «Сосьедад» Захаряна в субботу сыграет с «Осасуной», «Реал» – с «Жироной»
- Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Ферстаппен стал бы лучшим вариантом для «Мерседеса», контракт с «Ред Булл» не играет роли»
Свежие комментарии