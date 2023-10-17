Заявки на Всероссийскй конкурс «Креативные индустрии: журналистский взгляд» принимаются до 1 ноября

До 1 ноября 2023 года осуществляется прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Креативные индустрии: журналистский взгляд», касающимся проблематики формирования экспертных информационных материалов в сфере креативных индустрий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии