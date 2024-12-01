У россиян воруют миллионы рублей с помощью гифок с котиками.😍😳🫣 Мошенники рассылают фишинговые ссылки под видом милых открыток в WhatsApp*.
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У россиян воруют миллионы рублей с помощью гифок с котиками.😍😳🫣 Мошенники рассылают фишинговые ссылки под видом милых открыток в WhatsApp*.