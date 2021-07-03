Неоправданные ожидания: как звёздное поколение Бельгии потеряло последний шанс выиграть Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020 года обернулся неудачей для сборной Бельгии. Подопечные Роберто Мартинеса считались одними из главных фаворитов, но не смогли оправдать ожиданий и второй раз подряд завершили выступление на стадии четвертьфинала.