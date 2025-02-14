Команда Mercedes-AMG Petronas F1 ориентируется на экологически чистые углеродные кредиты

Мало кто из болельщиков ассоциирует гонки Формулы-1 с устойчивым развитием, но, как ни странно для спорта, прославляющего горение, лига ставит перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2030 году.
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