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Премьер Пашинян начинает капитуляцию перед Азербайджаном

Премьер Пашинян начинает капитуляцию перед Азербайджаном

Между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница.

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