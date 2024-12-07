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Крымская газета

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Два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе

Два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе

Вечером 6 декабря водитель автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту № 7 «Ак-Мечеть — улица 51-й Армии», наехал на припаркованный автомобиль «Рено Магнум» с полуприцепом, водитель которого выгружал товар, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

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