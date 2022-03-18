В Болгарии задержан бывший премьер Бойко Борисов

Бывший премьер-министр и лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов был задержан вечером в четверг, 17 марта, в рамках полицейской операции, связанной с расследованиями единой Европейской прокуратуры (EPPO).