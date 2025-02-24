Петербуржцам объяснили, как изменятся тарифы на платную парковку в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля, ФедералПресс. В Северной столице намерены изменить тарифы на парковку. В самых загруженных районах города за возможность оставить машину придется платить больше, уточнили в городском комитете по транспорту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии