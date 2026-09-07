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Пронедра

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Мошенники используют Wildberries и Ozon как приманку для кражи данных

Мошенники используют Wildberries и Ozon как приманку для кражи данных

Аферисты рассылают сообщения о «срочном удалении» приложений Wildberries и Ozon. Как работает схема, чем она опасна и как защитить данные.

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