Делегация Бобруйского лесхоза во главе с директором Андреем Цвирко, с участием секретаря БРСМ Эдуардом Зайцевым, молодыми специалистами учреждения приняли участие в районном автопробеге ´Маршрут памяти´, посвящённый 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в рамках которого состоялась церемония возложения цветов к памя .