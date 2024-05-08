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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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МАРШРУТ ПАМЯТИ.

МАРШРУТ ПАМЯТИ.

Делегация Бобруйского лесхоза во главе с директором Андреем Цвирко, с участием секретаря БРСМ Эдуардом Зайцевым, молодыми специалистами учреждения приняли участие в районном автопробеге ´Маршрут памяти´, посвящённый 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в рамках которого состоялась церемония возложения цветов к памя .

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