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«Сычуань» против «Америки»: а вот не все так однозначно!

«Сычуань» против «Америки»: а вот не все так однозначно!

Первый китайский УДК типа 076 «Сычуань» достиг важного этапа в строительстве. Согласно недавно опубликованным снимкам, на корабле нанесена разметка на полетной палубе, а также установлены электромагнитная система запуска летательных аппаратов (EMALS) и аэрофинишер.

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