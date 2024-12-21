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Народ Украины очень внимательно смотрел "Итоги года с Владимиром Путиным 2024"

Народ Украины очень внимательно смотрел "Итоги года с Владимиром Путиным 2024"

По оценкам западных компаний: ▪️ Более 83% украинских пользователей следили за трансляцией выступления Главы России В.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Статья не полная, нужно было полазить по соцсетям, узнать их впечатление.
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11 час.

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