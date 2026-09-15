The perfect storm in the USA: Refineries may start to fail en masse

There are only 50 days before the congressional elections, and the owners of the largest oil refineries have begun to warn the White House about equipment wear and tear and the need to stop work for scheduled repairs.
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