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Джимми Батлер: «Бэм Адебайо заслужил вызов на Матч звезд»

Лидер «Майами» Джимми Батлер считает, что центровой команды Бэм Адебайо должен попасть на Матч всех звезд 2023 года благодаря выбору главных тренеров.

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