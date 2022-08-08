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Погашение долгов перед работниками обанкротившихся компаний могут возложить на госбюджет

Погашение долгов перед работниками обанкротившихся компаний могут возложить на госбюджет

Maksim Konstantinov/Global Look Press Министерство труда РФ разработало законопроект «О выплате компенсации работнику (бывшему работнику должника) в случае невыплаты заработной платы работодателем-банкротом», который рассмотрела трехсторонняя комиссия, сообщает «Российская газета».

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