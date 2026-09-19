"Герани" поразили командный пункт ВСУ на аэродроме в Николаевской области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Герани" поразили радиолокационные станции в Харьковской области и стартовый командный пункт ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.
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