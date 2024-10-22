Авианаводчики ВДВ обеспечили нанесение удара по целям ВСУ в Запорожской области

Передовые авианаводчики отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийского горного соединения ВДВ обеспечили нанесение авиаудара по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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