В ФБР сообщили, что устроивший теракт в Новом Орлеане был ветераном армии

Службу в рядах американской армии ранее проходил Шамсуд Дин Джаббар, устроивший террористический акт в новогоднюю ночь в Новом Орлеане, сообщила помощник специального агента Федерального бюро расследований США Алефиа Дункан 1 января на пресс-конференции.
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