Котельные в Республике Алтай готовы к отопительному сезону на 98%. Также подготовлены тепловые, водопроводные сети и запасы топлива, сообщил глава региона Андрей Турчак 22 сентября на заседании правительства республики.
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