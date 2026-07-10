«Решение Исполкома МОК о восстановлении Олимпийского комитета России оценивать следует как запоздалый, но принципиально важный шаг на пути к возвращению объективности в мировой спорт», — считает профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им.