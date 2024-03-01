Павел Каллаур: В Беларуси растет доверие к национальной валюте

В Беларуси растет доверие к национальной валюте, рассказал глава Нацбанка Павел Каллаур. Он отметил, что необходимо максимально расширить использование белорусского рубля всеми участниками экономических отношений.
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