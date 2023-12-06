Брови 2024: форма и цвет, с которыми вы будете в тренде

Мода меняется стремительно, в том числе и на дизайн бровей. Если еще недавно все наслаждались натуральными широкими бровями, то теперь на замену этому тренду пришел принципиально иной, к которому, возможно, готовы не все.
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