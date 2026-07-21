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Кубарси создал 8 моментов на ЧМ-2026 – больше всех среди центральных защитников. Футболист «Барсы» был признан лучшим молодым игроком турнира

Пау Кубарси создал больше всех голевых моментов среди центральных защитников на прошедшем ЧМ-2026 .

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