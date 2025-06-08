Nightdive Studios показала новый трейлер System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, который посвящен му...

Nightdive Studios показала новый трейлер System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, который посвящен мультиплееруНа мероприятии Future Games Show разработчики из Nightdive Studios представили новый трейлер предстоящего System Shock 2: 25th Anniversary Remaster.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)