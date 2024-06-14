Рубль укрепляется в пределах 1 процента к основным валютным парам

На валютной секции Мосбиржи курс валютной пары CNY/RUB достиг уровня 12,16 рублей за юань. Курсы доллара США (USD/RUB) и евро (EUR/RUB) с 13 июня 2024 года определяются на основании сделок банков, цифровых платформ и данных внебиржевых торгов.
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