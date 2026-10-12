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Независимая Украина не нужна Коллективному Западу – Володин

Независимая Украина не нужна Коллективному Западу – Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Коллективный Запад не нуждается в независимой Украине, поэтому делает все, чтобы сохранить свое влияние.

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